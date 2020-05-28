



Türkiye ile deniz yollarının açılmasının önemine dikkat çeken acente işletmecileri, adalardaki milletvekillerine, bu taleplerini içeren bir mektup da gönderdi. Sömbeki (Simi) Adası'nda yat acente işletmecisi Mihalis Roditis, "Sınırların bu yıl açılmaması felaket olur. En fazla harcama yapan turistler arasında Türkler yer alıyor" dedi. Adalarda yat acenteleri bulunan Vasilis Kapadakis de "Sezon boyunca Türkiye'den İleryoz ve Kilimli adalarına yaklaşık 5 bin yat geliyor. Büyük çoğunluğu da Türkler'e ait. Bunlar; kaliteli restoranları tercih eden, çok para harcayan kişiler. Verilere göre, Türkiye Coronavirüs konusunda iyi gidiyor. En kısa zamanda sınırların açılmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.