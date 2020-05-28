Yunan yat acente işletmecileri, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye ile kapalı tutulan deniz yollarının yeniden açılmasını istiyor. Salgın öncesi her hafta çoğunluğu Türkler'e ait yaklaşık 200 yatın Türkiye'den Yunan adalarına giriş yaptığını belirten acente işletmecileri, yerel ekonominin kalkınmasının buna bağlı olduğunu söylüyor.
Türkiye ile deniz yollarının açılmasının önemine dikkat çeken acente işletmecileri, adalardaki milletvekillerine, bu taleplerini içeren bir mektup da gönderdi. Sömbeki (Simi) Adası'nda yat acente işletmecisi Mihalis Roditis, "Sınırların bu yıl açılmaması felaket olur. En fazla harcama yapan turistler arasında Türkler yer alıyor" dedi. Adalarda yat acenteleri bulunan Vasilis Kapadakis de "Sezon boyunca Türkiye'den İleryoz ve Kilimli adalarına yaklaşık 5 bin yat geliyor. Büyük çoğunluğu da Türkler'e ait. Bunlar; kaliteli restoranları tercih eden, çok para harcayan kişiler. Verilere göre, Türkiye Coronavirüs konusunda iyi gidiyor. En kısa zamanda sınırların açılmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.
ÜLKEMİZDEN VAZGEÇMEDİLER
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Covid-19 sürecinde erken rezervasyonların büyük kısmının iptal edilmediğini belirterek, "Rezervasyonların ileri tarihe ötelenmesi turistlerin Türkiye'den vazgeçmediğini gösteriyor" dedi. Atmaca, salgın sürecinde farklı ülkelerden sürekli tatil için arayanların olduğunu anlattı.