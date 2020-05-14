Ekonomiye tarım gücü

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Başkanı Recep Konuk, "Türk çiftçisinin küçücük destekle büyük başarılar elde edilebileceğinin ispatı, pancar kooperatiflerinin son dönemde tarım ve tarımsal sanayide gerçekleştirdikleridir" dedi. Ekonominin gücünün tarım sektörünün verimliliği ve üretimdeki gücü ile orantılı olduğunu söyleyen Konuk, "Tarım sektörü bir yandan diğer sektörler için gıda güvenliği teminatı oluştururken, diğer yandan da oluşturduğu artı değer ile ekonominin sıfır maliyetli kaynak biriktirmesini sağlar" diye konuştu. Sektörün ürettiği ürünler ile onlarca alt sektörde çarkların dönmesini, binlerce insanın elinin ekmek tutmasını sağladığını belirten Konuk, "Milyonlarca çiftçi ve ailesidir tarım sektörü. Bu toprakların Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomik güçlerinden biri yapacak potansiyeli var" dedi.

Recep Konuk, "Tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü, bereket ve bolluk dileğiyle kutluyorum" dedi.