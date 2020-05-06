Fazla mesaisi verilmeyen işçinin hakları neler? İş verene karşı ne yapabilir?





15.06.1966 doğumluyum. İlk SSK girişim 2006 yılının 12'nci ayında oldu. SSK tarım sigortası ve son olarak da şu an isteğe bağlı Bağ-Kur ödüyorum. 2006'dan beri yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? Hülya ARGUN

İlk sigorta olduğunuz tarihe göre 58 yaşında ve 7200 gün şartıyla emekli olursunuz. Kısmi emeklilik için ise 5400 gün ve 58 yaş gerekir. İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında sayıldığı için hesabınız bu şekilde yapılıyor.

