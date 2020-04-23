Ramazan'ın simgesi pidenin fiyatı belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Ramazan pidelerine zam yapılmayacağını, fiyat ve gramajda değişiklik olmayacağını açıkladı. Fiyat tarifesine göre; İstanbul'da 350 gram pide 3, 350 gram yumurtalı susamlı pide 3,5, 400 gram özel tırnaklı pide 4, 500 gram pide 4,5, 1 kilogram pide 9, 300 gram kombine/tünel pidesi ise 2,5 liraya satışa sunulacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı ise illere göre pide fiyatlarını "Ankara'da 275 gramı 2,5. İzmir'de 300 gramı 3, Bursa'da 200 gramı 2, Kocaeli'de 370 gramı 3,5, Samsun'da 420 gramı 4, Sakarya'da 470 gramı 4,5 lira olacak" sözleriyle duyurdu. Balcı, fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 8-13 civarında yükselişin söz konusu olduğunu; artışı un, maya ve susam fiyatlarındaki yükselişe kıyasla en düşük seviyede tuttuklarını söyledi.
SATIŞ İFTARA KADAR SÜRECEK
Ramazan süresince fırınlar iftara kadar pide ve ekmek satışı yapabilecek. Ancak iftara 2 saat kala üretim durdurulacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan genelgesinde iftara 2 saat kala üretimin durdurulmasına yönelik düzenlemenin, 'satış yapılmayacak' algısına yol açtığına dikkat çeken bakanlık yetkilileri, "Satışlar iftar öncesinde de sonrasında da sürecek" dedi.
SATIŞ İFTARA KADAR SÜRECEK
Ramazan süresince fırınlar iftara kadar pide ve ekmek satışı yapabilecek. Ancak iftara 2 saat kala üretim durdurulacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan genelgesinde iftara 2 saat kala üretimin durdurulmasına yönelik düzenlemenin, 'satış yapılmayacak' algısına yol açtığına dikkat çeken bakanlık yetkilileri, "Satışlar iftar öncesinde de sonrasında da sürecek" dedi.