Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen programda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da son yaşanan gelişmeler…

(Kaynak: Atv)

MÜGE ANLI'DA SON YAŞANAN OLAYLAR

26 yaşındaki Merve Kaya'nın, "üfürükçü" olduğu öne sürülen bir kadın tarafından alıkonulduğu iddiası gündeme gelmişti. Bir yıldır kendisinden haber alınamayan genç kız, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi tarafından yalnızca birkaç dakika içinde bulundu.

ATV'nin yüksek izlenme oranlarına sahip programına başvuran Suzan Gez, kızı Merve'nin Sultan Sütşahin isimli kadın tarafından etki altına alındığını ve uzun süredir görüşemediklerini anlattı. Gez'in ifadelerine göre Merve, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iki kız kardeş olan arkadaşlarıyla yaşamaya devam etmişti. Bu kızların annesi kanser tedavisi görürken Sultan isimli kadınla tanışmışlardı.

Anne vefat ettikten sonra Sultan'ın "Üçünüzle de ben ilgileneceğim" diyerek genç kızları baskı altına aldığı iddia edildi. İki arkadaşın, yüklü bir borç ödedikten sonra bu kadından uzaklaştığı ancak Merve'nin yanında kaldığı öne sürüldü. Ayrıca kızların şiddete maruz kaldığı iddiaları da gündeme geldi.

Müge Anlı'nın kısa sürede ulaştığı Merve Kaya, telefonla bağlandığı yayında annesine sert sözler söyledi: "Bana hiçbir zaman annelik yapmadın, beni küçük düşürdün. Şimdi de herkesin önünde utandırdın. Seni affetmeyeceğim."

Genç kızın, Sultan adlı kadınla birlikte yayına katılarak anlattıkları, stüdyoda büyük tepki yarattı.