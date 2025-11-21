İzmir'de CHP çatlağı: Onat Tüneli binaları salladı vatandaş isyan etti
İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Onat Tüneli çalışmaları, Atamer Mahallesi’ndeki evlerde çatlaklara neden oldu. Tahliye edilmek istenen vatandaşlar belediye ekipleriyle tartıştı, bazıları çatıya çıkarak eşyalarını sokağa fırlattı. Mahalle sakinleri çözüm bulamayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
İzmir susuzluk ve çöp kriziyle gündeme gelirken bu kez binalar risk altında...
BİNALAR ÇATLADI
Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ve 2018 yılından bu yana yapımı tamamlanamayan Onat Tüneli inşaatı sebebiyle Konak ilçesi Atamer Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Birçok binada çatlaklar meydana geldi.
Zabıta ekipleri, Atamer Mahallesi'nde tünel çalışmalarından dolayı hasar aldığı tespit edilen ve risk oluşturan evi boşaltmak istedi.
VATANŞLAR BELEDİYE PERSONELİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Binada ikamet eden kişiler ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı, mahallenin diğer sakinlerinin de müdahalesiyle olay kavgaya dönüştü.
Evini boşaltmak istemeyen bazı vatandaşlar, çatıya çıkarak eşyaları sokağa fırlattı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, gazetecilere, tünel çalışmaları sırasında su deposunun zarar gördüğünü, depodan sızan suyun zemini yumuşattığını ve bölgede kaymaların meydana geldiğini söyledi.
Yollarda ve evlerde hasar oluştuğunu ifade eden Korkmaz, "Belediye, hasarlı binaların tahliyesi için tebligat gönderdi. Vatandaş, önerilen anlaşma bedellerini kabul etmedi. Kira yardımı az geldi. Vatandaş da alternatif bulamadı. Sağlıklı bir iletişim ve vatandaşın talebinin yerine getirilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Yeliz Duman da evde oluşan çatlaklardan dolayı büyük endişe yaşadıklarını dile getirdi.
BALYOZ SESLERİYLE UYANDIK
Evde her an diken üstünde olduklarını anlatan Duman, "Bu sabah balyoz sesleriyle uyandık. Evin daha perdesi, içinde eşyaları duruyor ama binayı yıkmaya gelmişler. Bizim tek istediğimiz muhatap gelsin, bizleri bir yere yerleştirsin. Bu kadar insan sokakta çünkü evlerin içinde deprem oluyor." ifadelerini kullandı.
Çiğdem Duman da yaklaşık 6 aydır bu problemleri yaşadıklarına dikkati çekti.
Verilen kira yardımının başka bir eve taşınmak için yetersiz olduğunu vurgulayan Duman, "Bunun çaresine baksınlar, yardım etsinler. Mağduruz. Bu kadar insan ne yapacak? Çözüm bekliyoruz." dedi.
AK PARTİLİ BAŞDAŞ: CHP ZULMÜ
AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, CHP yönetiminin İzmir'de uyguladığı uygulamaları sert sözlerle eleştirdi. Başdaş, "İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'e yaptığı zulümlerden biri de bu. Bu mahallenin sinir uçlarıyla oynuyorlar. 1,5 yıldır muhatap bulamadıkları yerde, yalnızca bir haftadır sesleri çıktığı için bu mobbing hareketlerini yapıyorlar. Belediye başkanı gelip sorunu çözmesi gerekirken, insanların sinir uçlarıyla oynayıp balyozla kapıyı kırarak bakın insanları ne hale getirdiler" ifadelerini kullandı.
Başdaş ayrıca, belediye ekiplerinin yasal bir dayanak veya mahkeme kararı olmaksızın yıkım işlemine kalkıştığını belirtti.