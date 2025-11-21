İzmir'de CHP çatlağı: Onat Tüneli binaları salladı vatandaş isyan etti

BALYOZ SESLERİYLE UYANDIK Evde her an diken üstünde olduklarını anlatan Duman, "Bu sabah balyoz sesleriyle uyandık. Evin daha perdesi, içinde eşyaları duruyor ama binayı yıkmaya gelmişler. Bizim tek istediğimiz muhatap gelsin, bizleri bir yere yerleştirsin. Bu kadar insan sokakta çünkü evlerin içinde deprem oluyor." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Duman da yaklaşık 6 aydır bu problemleri yaşadıklarına dikkati çekti.

Verilen kira yardımının başka bir eve taşınmak için yetersiz olduğunu vurgulayan Duman, "Bunun çaresine baksınlar, yardım etsinler. Mağduruz. Bu kadar insan ne yapacak? Çözüm bekliyoruz." dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş

AK PARTİLİ BAŞDAŞ: CHP ZULMÜ

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, CHP yönetiminin İzmir'de uyguladığı uygulamaları sert sözlerle eleştirdi. Başdaş, "İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'e yaptığı zulümlerden biri de bu. Bu mahallenin sinir uçlarıyla oynuyorlar. 1,5 yıldır muhatap bulamadıkları yerde, yalnızca bir haftadır sesleri çıktığı için bu mobbing hareketlerini yapıyorlar. Belediye başkanı gelip sorunu çözmesi gerekirken, insanların sinir uçlarıyla oynayıp balyozla kapıyı kırarak bakın insanları ne hale getirdiler" ifadelerini kullandı.

Başdaş ayrıca, belediye ekiplerinin yasal bir dayanak veya mahkeme kararı olmaksızın yıkım işlemine kalkıştığını belirtti.