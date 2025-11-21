İsrail’den Kudüs’te Türkiye provokasyonu! Başkonsolosluk önünde toplandılar

İsrailli bakanlar işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye'nin Kudüs Büyükelçiliği önünde toplandı ve gruptan bazı kişiler, Başkonsolosluk binasının ve konsolosluk çalışanlarının diplomatik plakalı araçlarının fotoğraflarını çekti.

İsrail 'in siyonist Yerleşim Bakanı Orit Strock ve Likud Milletvekili Amit Halevi bir grup işgalci ile birlikte Türkiye 'nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde provovasyona imza attı.

Kudüs'te İsrail provokasyonu, Ekran Görüntüsü

SKANDAL İFADELER

Strock ve yanında bulunan grup Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'nun İsrail polis merkezine ve ayrıca Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisine çok yakın olduğunu söyledi. Ayrıca Filistin Büyükelçiliği olarak tanımlanmasının İsrail'in egemenlik haklarını zedelediğini iddia etti.

Aşırı Sağcı Orit Strock, Gazze'de 10 Ekim'de devreye giren ateşkes, esir takası anlaşmasında Türkiye'nin garantör ülke olarak rol almasından rahatsızlığını dile getirmiş, "Gazze'de ne traktörde ne cipte ne de herhangi bir tekerlekli araçta Türk görmek istemiyorum." ifadesini kullanmıştı.