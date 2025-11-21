PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’den Kudüs’te Türkiye provokasyonu! Başkonsolosluk önünde toplandılar

İsrail’in siyonist Yerleşim Bakanı Orit Strock ve Likud Milletvekili Amit Halevi, işgalci bir grupla birlikte Türkiye’nin Kudüs Büyükelçiliği önünde toplandı. Türkiye’nin Gazze’de garantör olmasını hazmedemeyen grup Konsolosluk ve diplomatik araçların fotoğraflarını çeken grup büyük bir provokasyona imza attı.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROVOKASYON

İsrailli bakanlar işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye'nin Kudüs Büyükelçiliği önünde toplandı ve gruptan bazı kişiler, Başkonsolosluk binasının ve konsolosluk çalışanlarının diplomatik plakalı araçlarının fotoğraflarını çekti.

SKANDAL İFADELER

Strock ve yanında bulunan grup Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'nun İsrail polis merkezine ve ayrıca Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisine çok yakın olduğunu söyledi. Ayrıca Filistin Büyükelçiliği olarak tanımlanmasının İsrail'in egemenlik haklarını zedelediğini iddia etti.

Aşırı Sağcı Orit Strock, Gazze'de 10 Ekim'de devreye giren ateşkes, esir takası anlaşmasında Türkiye'nin garantör ülke olarak rol almasından rahatsızlığını dile getirmiş, "Gazze'de ne traktörde ne cipte ne de herhangi bir tekerlekli araçta Türk görmek istemiyorum." ifadesini kullanmıştı.

