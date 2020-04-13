İkinci elin yıldızı VW

Mart'ta ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında 152 bin 544 adet satış gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce INDICATA verilerine dayandırılarak hazırlatılan rapora göre; bunların 122 bin 203'ü binek, 30 bin 341'i ise hafif ticari araçlardan oluştu. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 22 bin 843 adetle Volkswagen (VW) oldu. Ardından 20 bin 257 adetle Renault, 16 bin 22 adetle Ford sıralandı. En çok satan binek modeli sıralamasında VW Passat 6 bin 282 adetle başı çekerken; 5 bin 255 adetle Renault Clio, 4 bin 635 adetle Ford Focus izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.