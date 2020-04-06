İlk çeyreğin yıldızı Renault

Türkiye'de üretim yapan Renault, yılın ilk çeyreğinde 16 bin 275 adet satışla otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında liderliğini korudu. Ardından 15 bin 977 adetle Fiat ve 14 bin 887 adetle de Volkswagen sıralandı. Markaların yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Renault 15 bin 759 adetlik satışla birinci oldu. Ardından 11 bin 975 adetle Volkswagen ve 10 bin 671 adetle de Fiat sıralandı. Yılın ilk çeyreğinde 71 Jaguar, 66 Porsche, 7 Alfa Romeo, 6 Ferrari, 4 Aston Martin, 3 Lamborghini, 2 Maserati, 1 Bentley satışı yapıldı.
TOYOTA: ELİMİZDE 300-400 ARAÇ VAR
ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Coronavirüs nedeniyle dünyada birçok firmanın üretimi durdurmasından dolayı tedarikte sorun yaşandığını belirterek, "Elimizdeki araç sayısı şu anda 300- 400 adet. Şimdi üretim yeniden başlayana kadarki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor" dedi.
TOYOTA: ELİMİZDE 300-400 ARAÇ VAR
ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Coronavirüs nedeniyle dünyada birçok firmanın üretimi durdurmasından dolayı tedarikte sorun yaşandığını belirterek, "Elimizdeki araç sayısı şu anda 300- 400 adet. Şimdi üretim yeniden başlayana kadarki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor" dedi.
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