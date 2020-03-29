İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı Mart ve Nisan ayında sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.
Toplamda 485 sağlık personeli alımı yapılacak olup, adaylardan KPSS şartı ve yazılı-sözlü sınav şartı istenmemektedir. Ön başvurular en geç her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 10 Nisan 2020 tarihine kadar İŞKUR'a yapılacak olup, personel alımları en az ilköğretimi lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden olacaktır. Özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız sağlık personeli alımı başvuru şartları detayları takvim.com.tr'de
HANGİ BRANŞLARDAN PERSONEL ALINACAK?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sağlık personeli alımı için yeni iş ilanı yayınladı. İŞKUR'un ''açık iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre; Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Acil Tıp Teknisyeni, Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı, Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi), Ebe, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi ve Hemşire alımı olmak üzere 7 farklı branştan sağlık personeli alımı yapılacak!
BAŞVURU DETAYLARI
Toplamda 485 sağlık personeli alımı yapılacak olup, adaylardan KPSS şartı ve yazılı-sözlü sınav şartı istenmemektedir. Ön başvurular en geç her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 10 Nisan 2020 tarihine kadar İŞKUR'a yapılacak olup, personel alımları en az ilköğretimi lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden olacaktır.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Aşağıda her bir ilan için linkler belirtilmiştir. Bu linklere tıklayarak İŞKUR şubelerine gitmeden online iş başvuru kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları yeterlidir. Linki tıkladığınızda karşınıza, hangi şehirlerden ilgili meslek gurupları ile ilgili personel alımı yapıldığını gösteren sayfa açılır. Bu açılan sayfadan bulunduğunuz ilde ki ilanları görüntüleyebilir ve ilgili iş ilanına tıkladığınızda karşınıza ilan ile ilgili başvuru şartları, özel koşullar, mezuniyet şartı ve adaylardan istenilen diğer bilgiler görüntülenir. Bu sayfa üzerinden e-devlet şifreniz ile giriş yapıp, seçtiğiniz ilana anında online başvuru yapabilirsiniz.
BAŞVURU LİNKLERİ
Aşağıda bulunan meslek isimlerinin üzerini tıklayınız
Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
İŞKUR Nedir?
İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
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