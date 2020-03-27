İş arayanların, bürokratik işlemlerden kurtularak daha hızlı bir şekilde iş başvurusunda bulunmasını hedefleyen İŞKUR, 'ALO 170' hattını arayan vatandaşların kişisel bilgilerini girerek, Türkiye genelinde İŞKUR'a kayıtlı 105 binden fazla mevcut iş ilanına başvurmasını sağlıyor. ALO 170 telefon hattını arayanların ücret ödeyip ödemeyeceğine dair bilgi resmi internet sitesinde yer almamaktadır. Ancak deneyimler göz önüne alınarak bu hattı aramanın sabit hatlar tarifesine göre ücretlendirildiği görülmüştür. Ücretli olan ALO 170 telefon hattı ile ortalama 6 dk konuşmanızda 3,5 TL gibi bir ücret hesap bakiyenizden düşülür.
İŞKUR ALO 170 HATTI NEDİR?
7 gün 24 saat vatandaşın soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve taleplerini cevaplamak ve çözüme kavuşturmak için 2010 yılında ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi hizmete sunulmuştur.
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İŞKUR ALO 170 NASIL ARANIR?
ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni ararken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İşte, ALO 170 resmi adresinde yer alan uyarılar;
-ALO 170 hattını aradığınızda yanınızda kimliğinizin bulunması işlem hızlılığı açısından önem taşır.
- ALO 170 hattını aramanız halinde, adınıza bir başvuru oluşturulmakta ve başvuru takip numarası verilmektedir. 3 iş günü sonra tekrar arayarak başvurunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz.
- Başvuru takip numaranızı kimseyle paylaşmayınız.
ALO 170 ÜCRETLİ Mİ?
ALO 170 telefon hattını arayanların ücret ödeyip ödemeyeceğine dair bilgi resmi internet sitesinde yer almamaktadır. Ancak deneyimler göz önüne alınarak bu hattı aramanın sabit hatlar tarifesine göre ücretlendirildiği görülmüştür. Ücretli olan ALO 170 telefon hattı ile ortalama 6 dk konuşmanızda 3,5 TL gibi bir ücret hesap bakiyenizden düşülür.
İŞKUR, 'ALO 170' ile İş Arayanları İşverenlerle Buluşturuyor!
Türkiye İş Kurumu İŞKUR, 'ALO 170' hattı ile iş arayanlara binlerce iş ilanını telefonun ucuna getiriyor.
İşsizlik ile mücadele, gelişmekte olan ülkelerin baş etmek zorunda olduğu en büyük problemlerden biridir. İŞKUR, yeni başlattığı hizmeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iletişim merkezi olan 'ALO 170' üzerinden işverenler ile iş arayanları buluşturuyor.
İş arayanların, bürokratik işlemlerden kurtularak daha hızlı bir şekilde iş başvurusunda bulunmasını hedefleyen İŞKUR, 'ALO 170' hattını arayan vatandaşların kişisel bilgilerini girerek, Türkiye genelinde İŞKUR'a kayıtlı 105 binden fazla mevcut iş ilanına başvurmasını sağlıyor.
İşsizlik sorunu ile mücadelede en önemli kurumlardan biri olan İŞKUR, işverenlerle iş arayanları mümkün olduğunca kısa yoldan bir araya getirmek için teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Kurum bu kapsamda kısa süre önce İŞKUR E-Şube uygulamasını kullanıma sunmuştu.
2010 yılında hizmete giren 'ALO 170' hattı, SGK ve İŞKUR gibi kurumların hizmetlerine ilişkin çağrıların tek bir merkezden çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. İŞKUR, bu yılın Ocak-Eylül döneminde çağrı merkezine gelen 1.7 milyon sorun kaynaklı aramanın %91'ini çağrı merkezinde çözüme kavuşturduklarını, %9'unun ise merkez birimlerince çözüldüğünü açıkladı.
İŞKUR Nedir?
İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
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