İşsizlik sorunu ile mücadelede en önemli kurumlardan biri olan İŞKUR, işverenlerle iş arayanları mümkün olduğunca kısa yoldan bir araya getirmek için teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Kurum bu kapsamda kısa süre önce İŞKUR E-Şube uygulamasını kullanıma sunmuştu.

2010 yılında hizmete giren 'ALO 170' hattı, SGK ve İŞKUR gibi kurumların hizmetlerine ilişkin çağrıların tek bir merkezden çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. İŞKUR, bu yılın Ocak-Eylül döneminde çağrı merkezine gelen 1.7 milyon sorun kaynaklı aramanın %91'ini çağrı merkezinde çözüme kavuşturduklarını, %9'unun ise merkez birimlerince çözüldüğünü açıkladı.