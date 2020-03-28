Ücretli poşete ara verilsin

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuzla Eroğlu, Coronavirüs'le mücadele döneminde hijyen sağlanması için marketlerde plastik poşetlerin ücretli satılması uygulamasının geçici olarak kaldırılmasını istedi. Eroğlu, "Tek kullanımlık hijyenik poşetler kullanılmalıdır" dedi.
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