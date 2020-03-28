Ücretli poşete ara verilsin

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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 Gazete
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    ve Geliştirme ve () Başkanı , Coronavirüs'le mücadele döneminde hijyen sağlanması için marketlerde ücretli satılması uygulamasının geçici olarak kaldırılmasını istedi. Eroğlu, "Tek kullanımlık hijyenik poşetler kullanılmalıdır" dedi.

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    Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve () Başkanı , Coronavirüs'le mücadele döneminde hijyen sağlanması için marketlerde ücretli satılması uygulamasının geçici olarak kaldırılmasını istedi. Eroğlu, "Tek kullanımlık hijyenik poşetler kullanılmalıdır" dedi.

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