Teknosa çalışanları CarrefourSA’da

Sabancı Holding, mağaza faaliyetlerine ara veren Teknosa'nın çalışanlarını CarrefourSA marketlerinde görevlendirecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Bu işbirliği ile CarrefourSA'nın artan iş yükünü karşılamak için 150 Teknosa çalışanının bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görev almasını hedefliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.