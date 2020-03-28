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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 Gazete
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    Teknosa çalışanları CarrefourSA’da

    Sabancı Holding, mağaza faaliyetlerine ara veren Teknosa'nın çalışanlarını CarrefourSA marketlerinde görevlendirecek. 'su , "Bu işbirliği ile CarrefourSA'nın artan iş yükünü karşılamak için çalışanının bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görev almasını hedefliyoruz" dedi.

    Teknosa çalışanları CarrefourSA’da
    Sabancı Holding, mağaza faaliyetlerine ara veren Teknosa'nın çalışanlarını CarrefourSA marketlerinde görevlendirecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Bu işbirliği ile CarrefourSA'nın artan iş yükünü karşılamak için çalışanının bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görev almasını hedefliyoruz" dedi.

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