İşe devam kredi desteği şartları nelerdir? İşe devam kredi desteği nedir? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank işe devam kredi desteği sunacak. İşletmeleri ferahlatacak ve virüs nedeniyle işleri olumsuz etkilenen firmaların faydalanabileceği kredinin vade ve faiz şartları belli oldu. Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak. İşte, işe devam kredi desteği şartları…
İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ NEDİR?
3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.
Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.
Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.
Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.
ESNAFA KREDİ BORCU ERTELEMESİ
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarlardan, yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.
Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.
HALKBANK'TAN DESTEK
Halkbank koronavirüs salgınıyla mücadele için 'Esnaf Destek Paketi' açıkladı. Paketle, esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek. Bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak İşletme Kredisi'nin limiti 25 bin TL olacak. 36 ay vadeli kredi 6 aya kadar ödemesiz dönemli kullanılacak. Perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlar, söz konusu krediyi yüzde 4.5 faiz oranıyla kullanacak.
Esnaf ve sanatkârlara Paraf Esnaf Kart ile 25 bin TL'ye kadar limit verilecek. Bununla, esnaf, mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek. Çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek. Çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecek.
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