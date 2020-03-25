2375 ile 4500 lira ödeme yapılacak! Çalışanlara ve emeklilere üçlü kazanç

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

TEB

TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi. VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı. VakıfBank, yeni anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 oranında artırdı.

Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

FİNANSBANK

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

ING BANK

ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.Fibabanka, 450 TL'ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.

DENİZBANK

Denizbank, 450 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra bankaya emekli müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

HALKBANK

Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.

İŞ BANKASI

İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

AKBANK

Maaşa göre 700, 850, bin lira veriyor. Ayrıca kredi kartı ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapanlara 25, yıl sonuna kadar toplamda 250 lira chip-para hediye edecek. Yeni otomatik ödeme fatura talimatı verenlere de 15, 50, 100 lira chippara imkanı sunuyor.

GARANTİ BBVA

Ek ürün koşulu olmadan, emekli maaşına göre 800, bin, bin 200 lira ödüyor.

ING

Emekli maaşına göre 500, 625, 750 lira veriyor. ING banka kartı ile yapılan alışverişlerin veya vadesiz hesaptan yapılan fatura ödemelerinin toplamı en az 750 liraya ulaştığında bir sonraki ay 50 lira nakit ödüyor. Böylece emekliler 2 bin 550 liraya varan promosyon alabiliyor.

ŞEKERBANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de yönlendirdikleri emekli başına 150 lira, 10 emekli için bin 500 lira imkanı var. Bu şekilde 2 bin 400 liraya promosyon imkanı sunuyor.



Ziraat Bankası Emekli Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Banka ihtiyaç kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli kredisi alacaksanız öncelikle bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor. İcralık bir durumunuz varsa bu icralık durumda kredi alamazsınız. Ancak bu borçları kapatıp kredi alabilirsiniz. Maaş aldığınız banka şubesinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Krediniz maaşınıza göre onaylanacaktır.

Vakıfbank Emekli Kredisi

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlar 100.000 TL kredi alabilirler. Bu krediyi alabilmeleri için bu bankadan maaş alınması ve maaşınızın 22 katının 100 bine kadar gelmesi gerekmektedir. Vakıfbank emekli maaşı alan müşteriler ayrıca uygun faiz oranları ile kredi alabilirler. Başvuruları sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız kredi notunuza bakılır ve bu durumda 15 katına kadar kredi alırsınız. Ama bu krediyi alırken maaşınızı taşıma emri vereceksiniz. Maaşınız taşındıktan sonra 7 katını da kullanabilirsiniz. Bankadan maaş alıyorsanız kredi notunuz düşük olsa da kredi kullanma imkanınız vardır.

Vergi indirimi erken emekli eder

27.12.1983 doğumluyum. Yüzde 46 vergi indiriminden faydalanıyorum. Şu an 4191 gün primim var. Emekli maaşım ve tazminatım ne olur?

KENAN KARA

Bu vergi indirimi ile 20 yıl 4400 gün şartlarıyla emekli olursunuz. Tazminatınız, çalıştığınız yıl ile son brüt maaşınızın çarpımıyla bulunacak. Emekli maaşınızı da bugüne kadar SGK'ya bildirilen kazançlarınız belirleyecek.



01.02.1999 girişliyim. 1982 doğumluyum. 5960 gün primim var. Askerlik borçlanması yaparak kaç yaşında emekli olabilirim? Yücel BOLAT

25 yıl, 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Priminiz 15 gün sonra tamamlanır, yaşı bekleyeceksiniz. Askerlik borçlanması sigortadan önce olmadığı için yaşı geri çekmez. Prim kazanırsınız ama buna da ihtiyaç yok, boşuna para ödemeyin.



1968 doğumluyum. 1987 yılından girişim var. 1700 günüm bulunuyor. 2 çocuk borçlanma var, ne zaman emekli olurum? Ayşe GÜLER

Bu primle emekli olmanız zor görünüyor. 2 çocuk size 1440 gün kazandırır. 3140 gün yapar. 3600'e tamamlayıp 58 yaşında emekli olabilirsiniz.



2004 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum. 14 yılımı doldurdum. Emekli olmak için ne yapmam lazım? Melahat DUMAN

9 Eylül 1999 tarihinden sonra emeklilik şartları biraz zorlaştı. Kademeli yaş şartı geldi. 2004 yılındaki sigortanıza göre 58 yaşını beklemeniz lazım. Ayrıca 7000 gün prim ödemeniz gerekir ki bu da yaklaşık 20 yıl. Ancak 2004'ten sonra doğumlarınız varsa 3 çocuğa kadar borçlanıp çalışmadan da 2160 güne kadar kazanabilirsiniz. Her çocuk için 2 yıl kazanma imkanı var.



FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR/ TAKVİM'E SORUN



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