2020 emekli bayram ikramiyesi tarihi açıklandı

2020 yılında emekli vatandaşlar , iki bayramdan önce ikramiye ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllarda seçim vaadi olan ve seçimden sonra emeklilerin hesaplarına her bayramdan önce yatırılan ikramiyeler için bu yıl önemli bir karar alındı.

Geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü 'nde yapılan Corona Virüs toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda emeklilerle ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.