SSK - SGK - Bağ - Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan açıklamasında müjdeli haberi verdi ve en düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğunu açıkladı.

Maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50'ye varan artış olacak. Artıştan kapsamdaki emeklilerin maaşını alan eş ve çocukları da hisseleri oranında yararlanacak. Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam alacak.