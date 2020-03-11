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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 Gazete
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    Audi, yeni 'te başladı

    Geri dönüştürülmüş PET şişeleri kullanan sektörlere de katıldı. Audi, yeni 'te geri dönüştürülmüş başladı. Bir aracın koltuk döşemeleri için 1.5 litrelik 45 elde edilmiş materyali yeterli. Zemin döşemelerine ise 62 şişe lazım.

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