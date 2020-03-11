Geri dönüştürülmüş PET şişeleri kullanan sektörlere otomotiv de katıldı. Audi, yeni A3'te geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen koltuk döşemelerini sunmaya başladı. Bir aracın koltuk döşemeleri için 1.5 litrelik 45 PET şişeden elde edilmiş geri dönüşüm materyali yeterli. Zemin döşemelerine ise 62 şişe lazım.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.