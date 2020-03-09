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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 Gazete
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    ’daki 'un en pahalı teknesi 'Virtus' oldu

    En yeni 155 tekne ’daki Uluslararası ’da görücüye çıktı. ın en pahalı teknesi ise 123 milyon liralık fiyatıyla Virtus oldu...

    Lüks yatırım
    Deniz tutkunlarının merakla beklediği Uluslararası Kara ı kapılarını açtı. Tuzla Viaport Marina'da ziyaretçilerini ağırlayan fuarda fiyatı 7 bin 500 liradan başlayan deniz araçları, 35 bin liradan başlayan gezi ve balıkçı tekneleri ile fiyatı 1 milyon ile 123 milyon lira arasında değişen yatlar görücüye çıktı. 155 teknenin sergilendiği fuar, 15 Mart günü sona erecek.

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