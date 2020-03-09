Deniz tutkunlarının merakla beklediği Uluslararası Boat Show Tuzla Kara Fuarı kapılarını açtı. Tuzla Viaport Marina'da ziyaretçilerini ağırlayan fuarda fiyatı 7 bin 500 liradan başlayan deniz araçları, 35 bin liradan başlayan gezi ve balıkçı tekneleri ile fiyatı 1 milyon ile 123 milyon lira arasında değişen yatlar görücüye çıktı. 155 teknenin sergilendiği fuar, 15 Mart günü sona erecek.
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