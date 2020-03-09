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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 18:12
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    • 09.03.2020 18:17
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    Emekli maaşı için 8 dan ve düşük li kredi açıklaması (2020 yılı promosyon ödemeleri başladı mı, ne zaman?)

    Emeklilere 8 dan iyi haber geldi. Geçen hafta ile bir anlaşma imzaladı ve 2020 yılı emekli unda rakamlar belli oldu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklama sonrası özel bankalardan da açıklama geldi ve emekli promosyonuna yer verildi. , Şekerbank, Garanti, İNG, Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yapılan açıklamada son başvuru tarihlerine yer verildi. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde bin 250 liraya varan ödeme alabiliyor. 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, 450 liraya varan taban tutarı alırsınız.

    Emekli maaşı için 8 bankadan promosyon ve düşük faizli kredi açıklaması

    TEB, Şekerbank, Garanti, İNG, Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere müjdeli haber! 2020 yılı banka promosyonu için geri sayımda son saatlere girildi. Emeklilerin 3 yıllık promosyon sözleşmeleri Mart 2020 'de sona eriyor. 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar, banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı. Bankaların emekli promosyon kampanyalarına baktığımızda 3 bankanın öne çıktığı görüldü. Bunlar TEB, Şekerbank ve Vakıfbank'tır. Bir müşteri bu kampanya kapsamında toplamda en fazla 1.500 TL kazanabilir. Yönlendirme ödülleri, emekliye nakit promosyon ödemesi sonrası gerçekleştirilecektir. Müşterinin ödül ödemesi nakit olarak vadesiz TL hesabına yatırılacaktır.

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    Haberler Ekonomi Emekli maaşı için 8 bankadan promosyon ve düşük faizli kredi açıklaması (2020 yılı promosyon ödemeleri başladı mı, ne zaman?)
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