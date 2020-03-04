Yolcuya 5 kilo altın izni var

altın ithalatıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Türk vatandaşı olmayan yolcuların 1 yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkan sağlandı. Yolcuya 5 kilograma kadar altın izni veren Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.