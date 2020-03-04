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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 Gazete
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    Yolcuya 5 kilo altın izni var

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Türk vatandaşı olmayan yolcuların 1 yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkan sağlandı.

    Yolcuya 5 kilo altın izni var
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Türk vatandaşı olmayan yolcuların 1 yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkan sağlandı. Yolcuya 5 kilograma kadar altın izni veren Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    HAZAL ATEŞ

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