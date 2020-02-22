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    • Ekonomi
    • 22.02.2020 Gazete
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    Vergi borçlarına yapılandırma talebi

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, vergi borçlarının yapılandırılması beklentisinin had safhaya ulaştığını belirterek, "Nisan ve Mayıs aylarında kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından böyle bir düzenleme çıkacağı beklentisi bulunuyor" dedi.

    Vergi borçlarına yapılandırma talebi
    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, vergi borçlarının yapılandırılması beklentisinin had safhaya ulaştığını belirterek, "Nisan ve Mayıs aylarında kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından böyle bir düzenleme çıkacağı beklentisi bulunuyor" dedi. Değerli konut vergisinde değişiklik yapılması ve bu verginin ertelenmesini çok olumlu bulduklarını ifade eden Kartaloğlu, konutun değerinin belirlenmesi ile tek konutu olanlardan verginin alınmaması gibi yeni düzenlemelerin TÜRMOB'un da TBMM'ye sunduğu raporlar doğrultusunda olduğunu anlattı. Konaklama vergisine de değinen Kartaloğlu, verginin, konaklama dışındaki hizmetlerden alınmaması gerektiğini söyledi.

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