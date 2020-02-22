KYK kredi borcu Meclis'te! KYK borç affında son dakika gelişmesi!

KYK borçları silindi mi? 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçlarına af konusu Meclis gündeminde. KYK kredi borçlarını zamanında ödemeyenler için uygulanan faiz ile birlikte borçların arttı. Bu bağlamda borç ödeme konusunda zorlandığının belirten öğrenciler, gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. KYK borçlarının silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, KYK borçları silindi mi? KYK borçlarına af gelecek mi? İşte son gelişmeler...

KYK BORÇ AFFI KONUSUNDA SON DURUM

KYK BORÇLARI İÇİN MHP'DEN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilerin KYK borçları ile ilgili bir açıklama geldi. Bengü Türk adlı televizyon kanalında Cem Açıkgöz 'ün konuğu olan MHP Konya Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Esin Kara, sosyal medya üzerinden gelen sorulara yanıt verdi.

KYK BORÇLARI SORUSU

Gelen sorular arasında en dikkat çekeni KYK borçları ile ilgili oldu. "KYK borcu ne olacak? Bununla ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna Esin Kara şu şekilde cevap verdi:

"GÜNDEMDE BİR ŞEY YOK"

"Bunun için şuan gündemde olan, gündemde bir şey yok. Aslında haklılar da. Şimdi eğitim herkezin hakkı olmalıdır. Devlet eğitimi ücretsiz şekilde sağlamalıdır. Üniversiteler ise gençlerin maalesef yaşadıkları şehirden farklı bir şehirde hayatlarını idame ettirmeleri ve eğitimlerini alması içindir.

Aslında benim savunduğum ya da partimizin savunduğu şudur: KYK yani kredi borçları öğrencilere faizsiz olarak verilmelidir. Bu belirli bir tarihten itibaren TEFE TÜFE beyaz eşyay endekslenerek rakam getirildi. Ve maalesef günümüz şartlarında okuldan mezun olduktan sonra iki yıl içinde iş bulanların sayısı çok azdır.

Ve işe başlamadan devletin bunu istemesi mağduriyetler yaratmaktadır. En azından ana paralarının alınarak ya da ileri vadede işe girdikten sonra alınması için çalışmalar Milliyetçi Hareket Partisi tarafından vardır."

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Bu durum ise senelerdir sorulan 'KYK borçları silinecek mi?' sorusunu akıllara getirdi. Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis'in gündemine de taşındı. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.