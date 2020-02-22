3600 yazısı alan tekrar çalışabilir mi?

1475 sayılı İş Kanunu uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkanı tanınmıştır. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı geri isteyebilir. İş yargıya taşınırsa, Yargıtay karar verirken 'başka bir işe girmek için mi', yoksa 'emeklilik yaşını beklemek için mi' kıdem tazminatı istendiğine dikkat edecektir. Yine belirtilen şekilde tazminat alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmanın yasal olarak bir sakıncası yok ama makul bir süre geçmesi gerekiyor. Ayrılıp hemen işe başlarsanız, burada bir kötü niyet aranacaktır. Fakat tekrar çalışıp normal prim gününüzü tamamlamada sakınca bulunmuyor.