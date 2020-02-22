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    • Ekonomi
    • 22.02.2020 Gazete
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    3600 yazısı alan tekrar çalışabilir mi?

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Bu haktan yararlanmak için kriter nedir? Prime ekleme yapmak mümkün müdür?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    3600 yazısı alan tekrar çalışabilir mi?
    3600 prim gününü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam mümkün mü?
    1475 sayılı İş Kanunu uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkanı tanınmıştır. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı geri isteyebilir. İş yargıya taşınırsa, Yargıtay karar verirken 'başka bir işe girmek için mi', yoksa 'emeklilik yaşını beklemek için mi' kıdem tazminatı istendiğine dikkat edecektir. Yine belirtilen şekilde tazminat alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmanın yasal olarak bir sakıncası yok ama makul bir süre geçmesi gerekiyor. Ayrılıp hemen işe başlarsanız, burada bir kötü niyet aranacaktır. Fakat tekrar çalışıp normal prim gününüzü tamamlamada sakınca bulunmuyor.

    ekonomi@takvim.com.tr

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