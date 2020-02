İşte Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli traktörü! Görücüye çıktı

Kayseri'de 15'incisi düzenlenen "Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki açılış öncesi Türk dünyası ve akraba topluluklarına ait yöresel kıyafetler giyen bir grup konser verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, burada yaptığı konuşmada, Ar-Ge konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TAGEM'e bağlı 48 araştırma enstitüsünün bulunduğunu dile getiren Kayacan, kurumun 128 laboratuvarı ile yılda yaklaşık bin 500 proje yürüten 2 bin 300 teknik elemanı ve 6 bin 500 çalışanıyla her geçen gün büyüyen bir Ar-Ge kuruluşu olduğunu ifade etti.

Kayacan, TAGEM'in tarımla ilgili her türlü araştırmayı yaptığına değinerek, şöyle devam etti:

"Tohum konusu çok eleştirildiğimiz konulardan birisidir ancak doğrusunu söylemek gerekirse tohumculuk konusunda şu anda 1 milyon 150 bin ton civarında üretime sahibiz. TAGEM olarak bunun öncüsüyüz. 2019 yılında 67 yerli ve milli çeşidi geliştirerek Türk çiftçisinin hizmetine sunduk. Bu sayıyı her geçen gün artıracağız. Her yıl 50 çeşidi çiftçimizin hizmetine sunacağız. Bunlar içerisinde buğday, arpa, çavdar, fasulye, nohut gibi çeşitler var. Kimyasal ilaç yerine biyolojik ilaçlarla ilgili birçok çalışmaya imza atıyoruz. Kimyasal gübre yerine biyolojik gübreleri üretmek noktasında büyük adımlar attık. Bunları en kısa sürede ticarileştirip Türk çiftçisinin hizmetine sunacağız. Kimyasal olan birçok ürünü kullanmadan ve doğayı kirletmeden, topraklarımıza sahip çıkarak üretecek ve çiftçimizin girdi maiyetlerini düşüreceğiz."

Elektrikli traktörle ilgili çalışmalardan bahseden Kayacan, bir sene önce işe başladıklarında herkesin yaptıkları işin bir hayal olduğunu ve başarılamayacağını düşündüğünü dile getirdi.

YERLİ ELEKTRİKLİ TRAKTÖR

Kayacan, traktörün 65 beygir güce sahip olan ikinci prototipinin de tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, "Üçüncü traktör 250 beygirlik devasa bir traktör olacak. Hedefimiz bu 250 beygirlik traktörü de yurt dışına satmak. Bunu tüm dünyaya satacak altyapıya ve bilgiye sahibiz." dedi.

Çiftçilerin traktörün piyasaya çıkacağı tarihi merak ettiğini anımsatan Kayacan, fabrikanın satın alındığını, ağustos ayında traktörün üretim bandından inmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kayacan, çiftçiler için yakıtın önemli olduğunu belirterek, "Traktörü olan çiftçilerimiz sabahtan akşama kadar arazide çalıştıkları için yaklaşık 500-600 lira gibi mazot gideri var. Hedefimiz bunu inşallah 20-30 lira arasına düşürmek." diye konuştu.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kayseri'nin Türkiye'de üretilen çerezlik kabak ve ay çekirdeğinde birinci sırada yer aldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuarda, traktör, biçerdöver, toprak işleme makineleri, ekim dikim makineleri, hayvancılıkla ilgili modern ekipmanlar, tohum, yem ve çeşitli ürünler sergileniyor.

Fuar, 23 Şubat'a kadar açık kalacak.