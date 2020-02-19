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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 17:12
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    • 19.02.2020 17:16
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    Altın ve dolar alacaklar dikkat! Kritik gün geldi çattı!

    Ülkemizde altın ve dolar en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda dün uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel olarak dolar/TL'nin de yükselişiyle, daki yükseliş ons altına göre daha hızlı oldu. Analistler, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyor. tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Altın, Dolar ve Euro ne kadar oldu? Çeyrek altın tarihi rekor seviyesine geldiği bugünde yarın daha kritik gün olarak lanse ediliyor. Gram altın, altının ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanırken; yeni güne 312 lira seviyesinden başladı.

    Altın ve dolar alacaklar dikkat! Kritik gün geldi çattı!

    Altın ve Dolar rekor kırdı. 19 Şubat Çarşamba günü Altın, Dolar ve Euro rekor kırıyor. Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Altın, Dolar ve Euro ne kadar oldu? Çeyrek altın tarihi rekor seviyesine geldiği bugünde yarın daha kritik gün olarak lanse ediliyor. Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye olumsuz etkisine ilişkin araştırmalar küresel risk iştahının azalmasına neden olurken; azalan risk iştahının altın talebini desteklemeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürerken; gram altın gün içerisinde 313 liraya kadar yükselerek 6 ayın zirvesini gördü. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

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