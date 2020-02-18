Altın ve Dolar Türkiye'de en fazla araştırılan yatırım araçlarının başında gelmektedir. Son bir kaç aydır baktığımızda ise altın ve dolar fiyatları belirli bir çizgide seyrediyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 6.0370 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında seyrediyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem görmüştü. Dolar ve altında sıkışmanın artık sonuna gelindiğini ifade eden uzmanlar bu hafta altın ve dolar fiyatları ile ilgili yönün belli olacağını ifade ediyorlar. Hem dolar hemde altında ciddi anlamda bir sıkışma söz konusu. Sıkışma sonrası sert hareketlere dikkat.



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