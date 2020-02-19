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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 14:13
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    • 19.03.2020 14:13

    kararı! Şubat 2020 faiz toplantısı kredileri ve dolar kuru ne oldu?

    Sadece dolar alıp satanların değil, aynı zamanda le alışveriş yapmak durumunda olanların da araştırdığı kuru fiyatları hakkında en güncel bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Piyasalar bugün açıklanacak olan 'nın kararını bekliyordu. Merkez sı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti. Dolar kuru, bugünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ne olacak? Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve küresel risk iştahının yön üzerinde ana belirleyiciler olacağını ifade ediyor.

    Merkez Bankası faiz toplantısı banka kredileri ve dolar euro kuru ne oldu?

    Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından gözler faiz kararına çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenecek. Dünkü işlem gününde 6.07 lirayı tet eden dolar kuru, burada fazla durmayarak 6.0639'a indi. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyorlar. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Şubat güncel döviz kurları alış satış fiyatı... Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir.

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