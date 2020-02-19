Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından gözler faiz kararına çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenecek. Dünkü işlem gününde 6.07 lirayı tet eden dolar kuru, burada fazla durmayarak 6.0639'a indi. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyorlar. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Şubat güncel döviz kurları alış satış fiyatı... Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir.

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