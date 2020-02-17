Yerli-milli radar göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı (MGR) göreve hazırlanıyor. Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, test aşamasının ardından hizmete girecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Radar ile sivil uçaklarımız daha güvenli iniş kalkış yapacak" dedi.
- Ekonomi
- 17.02.2020 Gazete
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