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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    Yerli-milli radar göreve hazırlanıyor

    Türkiye'nin ilk amaçlı yaklaşım radar sistemi () göreve hazırlanıyor. Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, test aşamasının ardından hizmete girecek.

    Yerli-milli radar göreve hazırlanıyor
    Türkiye'nin ilk amaçlı yaklaşım radar sistemi () göreve hazırlanıyor. Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, test aşamasının ardından hizmete girecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Radar ile sivil uçaklarımız daha güvenli iniş kalkış yapacak" dedi.

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