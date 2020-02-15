Sigortaya güvence

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşı ve işletmeleri teminattan işleyişe kadar her alanda yanıltıcı sigortaya karşı korumaya aldı. Yeni yönetmeliğe göre;
● Sigorta şirketlerine 'şikayet birimi' kurma, bilgilendirme işlemlerini dijital ortamda kayda alma zorunluluğu geldi.
● Sigorta işlemlerine yönelik şikayetlere 15 gün içinde yanıt verilecek.
● Sigortacı yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak, bilgilendirme yaptığını ispatlamakla yükümlü olacak.
● Bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemişse sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilecek.
HAZAL ATEŞ
● Sigorta şirketlerine 'şikayet birimi' kurma, bilgilendirme işlemlerini dijital ortamda kayda alma zorunluluğu geldi.
● Sigorta işlemlerine yönelik şikayetlere 15 gün içinde yanıt verilecek.
● Sigortacı yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak, bilgilendirme yaptığını ispatlamakla yükümlü olacak.
● Bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemişse sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilecek.
HAZAL ATEŞ
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