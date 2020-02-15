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    • Ekonomi
    • 15.02.2020 Gazete

    Sigortaya güvence

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşı ve işletmeleri teminattan işleyişe kadar her alanda yanıltıcı sigortaya karşı korumaya aldı.Yeni yönetmeliğe göre sigortacı yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak, bilgilendirme yaptığını ispatlamakla yükümlü olacak.

    Sıgortaya güvence
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşı ve işletmeleri teminattan işleyişe kadar her alanda yanıltıcı sigortaya karşı korumaya aldı. Yeni yönetmeliğe göre;
    ● Sigorta şirketlerine 'şikayet birimi' kurma, bilgilendirme işlemlerini dijital ortamda kayda alma zorunluluğu geldi.
    ● Sigorta işlemlerine yönelik şikayetlere 15 gün içinde yanıt verilecek.
    ● Sigortacı yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak, bilgilendirme yaptığını ispatlamakla yükümlü olacak.
    ● Bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemişse sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilecek.


    HAZAL ATEŞ

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