Sigortaya güvence

ve Maliye Bakanlığı, vatandaşı ve işletmeleri teminattan işleyişe kadar her alandaaldı. Yeni yönetmeliğe göre;● Sigorta şirketlerinekurma, bilgilendirme işlemlerini dijital ortamda kayda alma zorunluluğu geldi.● Sigorta işlemlerine yönelik şikayetlere● Sigortacı yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak, bilgilendirme yaptığını ispatlamakla yükümlü olacak.● Bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemişse sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilecek.