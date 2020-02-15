Aktif büyüklüğü 457 milyar

Türk Lirası'nı destekleyen ürünlere ağırlık vererek 2019'da bilanço kalitesini koruyan Halkbank, toplam kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 16.7 artışla 399 milyar liraya yükseltti. TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı yüzde 28.6 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü ise yüzde 20.8 artışla 457 milyar lira oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "2020'de yeni bir başarı hikayesinin parçası olmak istiyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 15.02.2020 Gazete
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