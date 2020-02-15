Aktif büyüklüğü 457 milyar

Lirası'nı destekleyen ürünlere ağırlık vererek 2019'da bilanço kalitesini koruyantoplam kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 16.7 artışlayükseltti. TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı yüzde 28.6 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü iseoldu., "2020'de yeni bir başarı hikayesinin parçası olmak istiyoruz" dedi.