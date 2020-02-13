Deneme süresi en çok 4 aydır

Bir şirkette işe başladım. Deneme süresinde olduğum söylendi. Bu ne kadar süre devam eder? Sigortam yapılır mı?
İş Kanunu çalışma hayatında deneme süresi kavramını düzenlemiş durumda. Buna göre; taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Ancak toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. O yüzden sözleşmeler çok önemli. Deneme süresi de olsa bu sürelerde işçinin sigortası yapılmalı, en az asgari ücret ödenmelidir. Ayrıca haftalık izin ya da resmi tatil gibi izinler kullandırılır. Sözleşmede yoksa böyle bir deneme süresi de yok demektir. Deneme süresi sözleşmede olsa dahi sigortasız işçi çalıştırmayı gerektirmez. Deneme süresindeki işçinin diğer işçilerden bir farkı yok. İşe başlamadan 1 gün önce SGK'ya bildiriminin yapılması gerekir.
İş Kanunu çalışma hayatında deneme süresi kavramını düzenlemiş durumda. Buna göre; taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Ancak toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. O yüzden sözleşmeler çok önemli. Deneme süresi de olsa bu sürelerde işçinin sigortası yapılmalı, en az asgari ücret ödenmelidir. Ayrıca haftalık izin ya da resmi tatil gibi izinler kullandırılır. Sözleşmede yoksa böyle bir deneme süresi de yok demektir. Deneme süresi sözleşmede olsa dahi sigortasız işçi çalıştırmayı gerektirmez. Deneme süresindeki işçinin diğer işçilerden bir farkı yok. İşe başlamadan 1 gün önce SGK'ya bildiriminin yapılması gerekir.
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