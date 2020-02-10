SGK'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren genelge yayımlandı. Bu bağlamda İşsizlere 2335 TL maaş GSS, iş görmezlik, cenaze ve çocuk parası gibi ödemelerle ilgili açıklama yapıldı. Vatandaşlara yapılacak ödemeler, desteklere yer verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayımladığı bir genelgeyle bu yıl yapılacak karşılıksız ödemeleri, destekleri ve prim tutarlarını açıkladı. İşte, cenaze yardımından çocuk zammına, çırak priminden isteğe bağlı primlere kadar bütün detaylar... Türkiye'deki sosyal güvenlik politikalarını geliştiren ve uygulayan SGK, gerçek ve tüzel kişilere hizmet verir.

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