Milyonlarca çalışanın en önemli, beklentisi emekli olmaktır. Özellikle erken emeklilik oldukça yaygın bir şekilde araştırılmaya devam ediyor.

Herhangi bir işte çalışmayan için emekli aylığı bağlatmak için 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-kur kapsamında değerlendirme kararı almıştı. Bağ-kur'lu olanlar için SSK statüsünde çalışmaları halin erken emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar daha az primle 3.5 yıl erken emekli olabiliyor. Peki binlerce kişi 3.5 yıl erken nasıl emekli olacak. 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl erken emeklilik şartı nedir ve nasıl olur? Detaylar takvim.com.tr'de

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