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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 09:34
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    • 10.02.2020 09:34

    , 'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu müjdesi! O paralar geri veriliyor!

    -'dan emeklilere, memurlara ve işçilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Kurumu'ndan toplu para verilecek. SGK toplu para ödemeleri nasıl yapacak. Hangi paralar geri ödeniyor. Bazı lılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor. SGK toptan ödeme emeklilik şartlarının hepsini yerine getirememiş olan kişilerin ödenmiş prim günlerini toplu para halinde geri alabilmesi durumudur.

    Emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapılacak!

    SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapılacak. Emeklilere, memurlara ve işçilere güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda memurlar, emekliler ve tüm işçiler topu para iadesi yapılacak. Peki hangi paralar geri ödenecek. SGK duyurduğu geri ödeme bilgileri sizlerle. Hangi paralar geri ödeniyor. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar ödenen primleri SGK'dan toplu olarak geri alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu prim ödemesi talep edecek vatandaşların SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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