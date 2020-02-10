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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    İş kurana 28 bin TL

    Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Girişimci gençlere 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviği veriliyor. Yıllık kazanç primde 12 bin 184, vergide 15 bin 720 lirayı buluyor.

    İş kurana 28 bin TL
    Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 12 bin 184 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 15 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor. Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor.

    VERGİDEN MUAF
    İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde.

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