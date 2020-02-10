İş kurana 28 bin TL

iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerinİlk kez kendisine ait bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarlabuluyor. Genç girişimcinin her ayprim ödemesi cebinde kalıyor. Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler içinbulunuyor.İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarınınkısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllıkseviyesinde.