İş kurana 28 bin TL

Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 12 bin 184 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 15 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor. Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor.
VERGİDEN MUAF
İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde.
VERGİDEN MUAF
İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.