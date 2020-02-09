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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    Çalışanın ölüm aylığı kesilir mi?

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Yetim maaşı hangi durumlarda iptal olur? Çocuk sayısı kesinti oranını etkiler mi?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Aylık kesilmez
    Annem, ölen babam üzerinden ölüm aylığı almaktadır. Annem işe girerse aylığı kesilir mi? Şebnem KURU
    Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki durumda kesilir. Birincisi ölüm aylığı alırken evlenmeleri, ikincisi ise vefat etmeleri. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez sadece aldıkları oran düşer. Örneğin; annenizin eşinden aldığı aylıkta başka bir çocuğu yoksa, maaşın yüzde 75'i oranında aylık almaktadır. İşe girmesi halinde bu oran yüzde 50'ye düşecektir.

    Şu anda işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askere gitmem gerekiyor. Askerde iken işsizlik ödeneğim devam eder mi? Erdem TAŞÇI
    Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde ayrılmanızın akabinde, işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde, işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.

    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

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