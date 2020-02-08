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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    MB’den piyasaya 4 milyar lira

    bugün miktar yöntemiyle düzenlediği vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

    MB’den piyasaya 4 milyar lira
    Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle düzenlediği vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

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