MB’den piyasaya 4 milyar lira

Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.
- Ekonomi
- 08.02.2020 07:05
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- Son Güncelleme:
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- 08.02.2020 07:05
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