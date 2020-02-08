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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    İzniniz yoksa kullanım devredilmez

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    İzniniz yoksa kullanım devredilmez
    Sahibi olduğum dükkandaki şirket, dükkanı alt kiralama ile başka bir şirkete kiralamış. Bu kiracıyı işyerinden nasıl çıkarabilirim?
    Bu konuda size kira sözleşmeniz ve Türk Borçlar Kanunu'nun 322/2. rehberlik edecektir. Kiracınızın yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir. Keza TBK'nın 322/2. Maddesi "Kiracı konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi kullanım hakkını da devredemez" hükmünü amirdir. Ayrıca kiracı bu işyerinden tamamen ayrılmış, işyerini yeni kiracıya bırakmışsa bu durumda da bu durumu öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereği kaymakamlığa şikayet ederek fuzuli şagil yani haksız işgalci olduğu gerekçesi tahliye etmesini sağlayabilirsiniz.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

    hukuk@takvim.com.tr

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