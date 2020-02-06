Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.02.2020 07:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2020 07:04

    Verim % 21 arttı

    Cargill'ın Türkiye'de başlattığı '1000 Çiftçi 1000 Bereket' programı büyüyor. Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Başkanı Murat Tarakçıoğlu, "İlk yılında bin 72 mısır üreticisi programa dahil oldu. Çiftçilerimizin verimi yüzde 21 arttı. Yeni sezonda Güney Marmara ve Orta Anadolu'da ayçiçek üretimi yapan 200'den fazla çiftçi programa dahil olacak" dedi.

    Verim % 21 arttı
    Cargill'ın Türkiye'de başlattığı '1000 Çiftçi 1000 Bereket' programı büyüyor. Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Başkanı Murat Tarakçıoğlu, "İlk yılında bin 72 mısır üreticisi programa dahil oldu. Çiftçilerimizin verimi yüzde 21 arttı. Yeni sezonda Güney Marmara ve Orta Anadolu'da ayçiçek üretimi yapan 200'den fazla çiftçi programa dahil olacak" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriVerim % 21 arttı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri