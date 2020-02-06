Verim % 21 arttı

argill'ın

Türkiye'de başlattığıprogramı büyüyor. Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Başkanı"İlk yılında bin 72 mısır üreticisi programa dahil oldu. Çiftçilerimizin verimi yüzde 21 arttı. Yeni sezonda Güney Marmara ve Orta Anadolu'da ayçiçek üretimi yapan 200'den fazla çiftçi programa dahil olacak" dedi.