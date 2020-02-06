Verim % 21 arttı

Cargill'ın Türkiye'de başlattığı '1000 Çiftçi 1000 Bereket' programı büyüyor. Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Başkanı Murat Tarakçıoğlu, "İlk yılında bin 72 mısır üreticisi programa dahil oldu. Çiftçilerimizin verimi yüzde 21 arttı. Yeni sezonda Güney Marmara ve Orta Anadolu'da ayçiçek üretimi yapan 200'den fazla çiftçi programa dahil olacak" dedi.
- Ekonomi
- 06.02.2020 07:04
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- Son Güncelleme:
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- 06.02.2020 07:04
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