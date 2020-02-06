Gurbetçilere dövizli BES

AK Parti, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenleme yapıyor. Meclis'e taşınacak torba teklife göre; yurt dışında yaşayıp Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanmak isteyenler ödemeleri döviz ile yapabilecek. Yurt dışından gelip Türkiye'de emekli olanların tekrar gidip yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlaması halinde maaşı kesilmeyecek. İşyerlerinin çalışanlarını muhtara onaylatıp İçişleri Bakanlığı'na bildirme zorunluluğu kalkacak. Bu iş e-Devlet'ten yapılacak. Asgari ücret desteği 75 lira olacak.
ZÜBEYDE YALCIN
ZÜBEYDE YALCIN
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