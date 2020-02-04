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Personele ‘Lan’ tazminat sebebi

Yargıtay, personeline 'lan' diye hitap ederek, vücuduyla alakalı şaka yapan müdürün manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Müdür yardımcısı olarak çalıştığı işyerinde, müdür H.B.'nin kendisine yönelik 'lan' diye hitap ettiğini, mobbing uygulandığını öne süren kişi iş akdini tek taraflı feshetti.

Personele ‘Lan’ tazminat sebebi
Yargıtay, personeline 'lan' diye hitap ederek, vücuduyla alakalı şaka yapan müdürün manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Müdür yardımcısı olarak çalıştığı işyerinde, müdür H.B.'nin kendisine yönelik 'lan' diye hitap ettiğini, mobbing uygulandığını öne süren kişi iş akdini tek taraflı feshetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise kararında "Davacı lehine bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekmektedir" dedi.

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