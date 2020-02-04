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Cantek’ten bitki fabrikası

, 'da, Avrupa'nın aktif en büyük bitki fabrikasını kurdu. Topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapılan bitki fabrikası'nda, 365 gün 24 saat üretim gerçekleşiyor. Cantek Group Başkanı , "Bir gıda bundan sonra bir keresinde 1 lira, bir keresinde 10 lira olmayacak" dedi.

Cantek’ten bitki fabrikası
Cantek Group, 'da, Avrupa'nın aktif en büyük bitki fabrikasını kurdu. Topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapılan bitki fabrikası'nda, 365 gün 24 saat üretim gerçekleşiyor. Cantek Group Başkanı Can Hakan Karaca, "Bir gıda bundan sonra bir keresinde 1 lira, bir keresinde 10 lira olmayacak" dedi.

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