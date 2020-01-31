Bugünkü
Takvim

Kartlı ödemeler 1 trilyona yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi'nin 2019 yılı kartlı ödeme verilerine göre, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 37 artışla 134 milyar, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 17 artışla 844 milyar liraya ulaşırken; toplam kartlı ödeme tutarı da 1 trilyon lira barajına yaklaşmış oldu.

Kartlı ödemeler 1 trilyona yaklaştı
Bankalararası Kart Merkezi'nin 2019 yılı kartlı ödeme verilerine göre, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 37 artışla 134 milyar, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 17 artışla 844 milyar liraya ulaşırken; toplam kartlı ödeme tutarı da 1 trilyon lira barajına yaklaşmış oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKartlı ödemeler 1 trilyona yaklaştı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri