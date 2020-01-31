Kartlı ödemeler 1 trilyona yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi'nin 2019 yılı kartlı ödeme verilerine göre, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 37 artışla 134 milyar, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 17 artışla 844 milyar liraya ulaşırken; toplam kartlı ödeme tutarı da 1 trilyon lira barajına yaklaşmış oldu.
- Ekonomi
- 31.01.2020
- Gazete
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