Tahvil ihracına 4 kat talep Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ilk tahvil ihracını dün gerçekleştirdi. İhaleye 4 kattan fazla talep gelirken, piyasa yapıcı bankalardan da 3 kat teklif geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ilk tahvil ihracını dün gerçekleştirdi. İhaleye 4 kattan fazla talep gelirken, piyasa yapıcı bankalardan da 3 kat teklif geldi. 9 milyar 790 milyon liralık teklif gelirken, 2 milyar 147 milyon liralık satış yapıldı. İhale öncesi yapılan rekabetçi olmayan tekliflerde 3 milyar 620 milyon liralık talep gelirken, piyasa yapıcı bankalara 1 milyar 250 milyar liralık satış yapıldı. Kamu kurumlarına da 650 milyon liralık satış gerçekleştirildi. Böylece toplam satış 4 milyar 47 milyon lira oldu. Tahvile piyasa yapıcı bankalar ve ihale ile birlikte 13 milyar 410 milyon lira ile 3 milyar 397 milyon lira olan satışın 4 katı talep geldi.