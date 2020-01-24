Sağlıkta atağa kalktı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerimize halkımızın gösterdiği yoğun ilginin verdiği güçle, sağlık kategorisindeki yolculuğumuza özel sağlık sigortaları ile devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçiriyoruz. Sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım atıyoruz. Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim ve ekiple sağlık kategorisindeki iddialı büyümemizi sürdürüyoruz" dedi. Katılım Emeklilik Özel Sağlık Sigortası ile sağlık sigortalarındaki çok yönlü taleplere çözüm getireceklerini belirten Sincek, şöyle konuştu:
TERCİHE UYGUN ALTERNATİFLER
"Hizmetlerimiz ihtiyaca odaklanıyor. Poliçede kullanılmayan maddeler hesaplamaya dahil edilmediği için vatandaşlar daha uygun maliyetlerle özel sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Kadın katılımcılar için de opsiyonlu, doğumlu ya da doğum harici paketler tercih edilebiliyor. Teminat yurt dışında da anlaşmalı kurumlar kapsamında katılımcının sağlığını güvence altına alıyor. Sigortalı isterse ailesinin diğer üyelerini de sağlık sigortası şemsiyesinin altına alabiliyor."
TERCİHE UYGUN ALTERNATİFLER
"Hizmetlerimiz ihtiyaca odaklanıyor. Poliçede kullanılmayan maddeler hesaplamaya dahil edilmediği için vatandaşlar daha uygun maliyetlerle özel sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Kadın katılımcılar için de opsiyonlu, doğumlu ya da doğum harici paketler tercih edilebiliyor. Teminat yurt dışında da anlaşmalı kurumlar kapsamında katılımcının sağlığını güvence altına alıyor. Sigortalı isterse ailesinin diğer üyelerini de sağlık sigortası şemsiyesinin altına alabiliyor."
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