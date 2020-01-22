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  • 22.01.2020 11:37
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 11:39

Sabah yazarı: 2020'nin şifrelerini verdi, ezberler bu yıl da bozulacak

Tarihinin en büyük kur ve ekonomik saldırılarıyla karşılaşan Türkiye, alınan tedbirler ve atılan adımlarla dengelenmeyi sağladı. 2020 yılı ile birlikte artık ekonomide büyük dönüşümün fitili ateşlenecek. Ekonomideki gidişatı bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , "Önceki gün yaptığı toplantıda 2020'nin şifrelerini anlattı. Benim toplantıdaki mesajlardan anladığım, bu yıl da oldukça aktif bir yönetim izleyeceğiz. Hiçbir olaya seyirci kalınmayacak. Piyasanın işleyişini bozmayan düzenlemeler yapılacak. Eldeki araçlar kullanılacak. Uzun lafın kısası, ezberler bu yıl da bozulacak." ifadelerini kulandı.

Bu yıl da ezberler bozulacak

İşte Sabah yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü "Bu yıl da ezberler bozulacak!" başlıklı köşe yazısının o kısmı:

Hafızanızı şöyle bir geçmişe sarın... Eski ekonomi yönetimleri reaktifti. Herkes aya giderken yaya kalırlardı. Bir olay gerçekleşirdi. İş işten geçerdi. Ancak o zaman reaksiyon vermek akıllarına gelirdi. Her bir bakanlık ayrı ayrı planlamalar yapmaya başlardı. Geç kalınmış hamleler işe yaramazdı. Yarasa da ya günü kurtarırdı ya belli bir noktayı düzeltirdi. O nokta düzelirken başka yerden sorun çıkardı. Anahtar piyasaya teslim edilirdi. Şimdi bunun tam tersi bir yönetim tarzı var. Hamleler önceden tasarlanıyor. Anında tedbir alınıyor. Gelecek planlamaları yapılıyor. Ekonomiyle ilgili her kararda koordineli bir çalışma yürütülüyor. Piyasa serbest ama teslimiyetçi bir zihniyet yok.
Bu proaktif tarz yönetiminin ipuçlarını önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı toplantıda verdi. Satır aralarında da 2020'nin şifrelerini anlattı.
Benim toplantıdaki mesajlardan anladığım, bu yıl da oldukça aktif bir yönetim izleyeceğiz. Hiçbir olaya seyirci kalınmayacak. Piyasanın işleyişini bozmayan düzenlemeler yapılacak. Eldeki araçlar kullanılacak.

Uzun lafın kısası, ezberler bu yıl da bozulacak.

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