Son dakika haberi: Bakan Albayrak: Tek haneli enflasyonu bu yıl göreceğiz
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın burada ekonomi gündemine dair bir sunum yaptığı görüldü. Albayrak,"2019'da TL varlıklara güvenenlerin kazandığı bir süreci geride bıraktık. Bütçe disiplini en önemli çıpa olmaya devam edecek." dedi.
Doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali veren Bakan Albayrak, "2020 enflasyonu tek hanelerde gördüğümüz yıl olacak" ifadelerini kullandı.
20.01.2020 12:55
- Son Güncelleme: 20.01.2020 14:09
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Bakan Albayrak'ın burada katılımcılara ekonomi gündemine dair bir sunum yaptığı görüldü.
İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok.
Özel bankalar başarılı bir yılı geride bırakmadı. 3 kamu bankası karlılık açıklayacak. Tek haneli faizden kredi vermek için müşterileri arayan özel bankalar var.
"REKABETÇİ BİR KUR OLMALI"
Türkiye ekonomisi Temmuz 2018'den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı.
Dış politik risklerden minimum etkilenecek bir finansal mimari kurduk. Son 1,5 yılda sessiz ve derin devrim niteliğinde pek çok yapısal reforma imza attık.
"TEK HANELİ ENFLASYONU BU YIL GÖRECEĞİZ"
2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak.