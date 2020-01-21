2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak. İstihdamda iyileşme görülecek.
Tarım ve hayvancılıkta değişim yaratacak yeni kararlar alınacak.
Gıda satışında süreci ıslah edeceğiz. Vatandaşın cebiyle oynanmasına izin vermeyeceğiz.
Borç yapılandırmada mağduriyete bakılıyor. Geniş kitleler için çalışma yürütülüyor.
BORÇLUYA İYİ HABER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi basınıyla yaptığı '2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmeleri anlatan Albayrak, soruları da cevaplandırdı. Esnafın sicil affı beklentisi, öğrencilerin kredi borcu ve vatandaşların vergiprim borçlarıyla ilgili yapılandırma olup olmayacağı konusundaki bir soruyu cevaplandıran Albayrak, "Yapılandırma kararı verilirken bir mağduriyet var mı ona bakıyoruz. Borcunu düzenli ödeyen ile ödememeyi huy edinenleri ayırt edecek bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu konularda sahadan bize de bilgiler ve talepler geliyor. Başka bakanlıklarla birlikte toplumun geniş kesimini etkileyecek bir çalışma yürütülüyor" dedi.
MÜCADELE VAR
Enflasyonla mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Albayrak, gıda fiyatlarındaki spekülasyonlara izin verilmeyeceğini söyledi. Albayrak, "Bu konuda müthiş bir spekülatif altyapı var. Aracı, toptancı, komisyoncu, haller... Süreci kalıcı bir biçimde düzelteceğiz. Birilerinin sudan sebeplerle vatandaşın cebiyle, boğazıyla oynamasına izin vermeyeceğiz. Bunu piyasa mantığı ile yapacağız" diye konuştu.
İŞSİZLİK DÜŞECEK
Dengelenmenin sonrasında 2020'nin dönüşüm ve değişim yılı olduğunu belirten Albayrak, bu yılın işsizliğin düşeceği, istihdamın artacağı bir yıl olacağını kaydetti. Albayrak, istihdama yönelik çok stratejik bir çalışma da yapıldığını ifade etti.
EMEKLİLİK REFORMU
Asgari ücrette iyileşmeler yaşandığını ama daha ileri taşınması gerektiğini söyleyen Albayrak, "Ekonomideki iyileşmeler anında vatandaşa yansıtılıyor ve yansıtılmaya devam edecek" dedi. Bütünleşik bir emeklilik sistemi reformu yapılacağını anlatan Albayrak, "Tüm paydaşların menfaatine mevcut sorunları çözecek bir reform olacak. Çalışma Bakanlığı da biz de çalışıyoruz. Tüm modelleri inceleyip, bize özgün bir sistem getireceğiz" diye konuştu.
PLAZA BANKACILIĞINI BIRAKIN
İl ziyaretleri kapsamında Anadolu'yu gezdiklerini ifade eden Albayrak, "En çok şikayet özel bankalardan geliyor. Kamu bankaları bu noktada hem sorumlu davranıp hem de kâr açıklayacak. 2020 ile birlikte özel bankaların da değişmesi lazım. Faiz indirimi konusunda özel bankalar çok başarılı bir yıl geçirmedi. Plaza bankacılığından piyasa bankacılığına geçmeleri, sahaya inmeleri gerekiyor" dedi.
HATASI OLMAYAN İŞ YAPMIYORDUR
Attıkları doğru adımların birilerini rahatsız ettiğini, bunların kim olduklarını çok iyi bildiklerini ifade eden Albayrak, şunları söyledi: "Hiç hatası olmayan, bir iş yapmayandır. İş yaptıkça birileri üzülüyor. Ya masamızdaki sorunları çözeceğiz ya da resim çektireceğiz. Sorunlara çözüm üretiyoruz, stratejik dönüşümler yapıyoruz. Bu birilerini rahatsız ediyor."
TL KAZANDIRDI
Albayrak, şu mesajları verdi:
● Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm kredi paketleri 2020'de daha da iyileşerek devam edecek.
● Kim hangi yatırım aracında ne kazandı diye bakıldığında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz.
● 2019'u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, inşallah pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız.
● Türkiye'nin gerçek büyümesi yüzde 5 baz büyümesi diyoruz.
● 'Dolar şu olacak' hiç demedim, bundan sonra da demeyeceğim. Ben hep şunu ifade etmeye çalışıyorum; Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı.
● Kanal İstanbul'un gerek yurt dışında gerekse bütçe açısından finansman sorunu yok.
● Akdeniz'den kısa zamanda müjdeli haberler alabiliriz.
● Ekonomide dönüşüm sürecindeyiz. Hiçbir şey yeterli değil, daha yeni başladık.
FARUK ERDEM
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