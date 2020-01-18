Yakınına bakana 1.460 TL Hükümet; engelli, yaşlı, muhtaç kişilere çeşitli destekler sağlıyor. Evde yaşlı ya da engelli yakınına bakan 550 bin kişiye aylık ödeme bin 460 liraya çıktı. Bu yıl destek 8 milyar lirayı bulacak.





H ükümet ; engelli, yaşlı, muhtaç kişilere çeşitli destekler sağlıyor. Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 550 bin kişiye evde bakım desteği verirken, engelli annelerine erken emeklilik imkanı sunuyor. ; engelli, yaşlı, muhtaç kişilere çeşitli destekler sağlıyor. Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet,evde bakım desteği verirken, engelli annelerine erken emeklilik imkanı sunuyor. HABERİN DEVAMI

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