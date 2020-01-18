Bugünkü
Takvim

Yakınına bakana 1.460 TL

Hükümet; engelli, yaşlı, muhtaç kişilere çeşitli destekler sağlıyor. Evde yaşlı ya da engelli yakınına bakan 550 bin kişiye aylık ödeme bin 460 liraya çıktı. Bu yıl destek 8 milyar lirayı bulacak.



Hükümet; engelli, yaşlı, muhtaç kişilere çeşitli destekler sağlıyor. Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 550 bin kişiye evde bakım desteği verirken, engelli annelerine erken emeklilik imkanı sunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYakınına bakana 1.460 TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri