Hükümet; engelli, yaşlı, muhtaç kişilere çeşitli destekler sağlıyor. Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 550 bin kişiye evde bakım desteği verirken, engelli annelerine erken emeklilik imkanı sunuyor.
- Ekonomi
- 18.01.2020
- Gazete
Yakınına bakana 1.460 TL
Hükümet; engelli, yaşlı, muhtaç kişilere çeşitli destekler sağlıyor. Evde yaşlı ya da engelli yakınına bakan 550 bin kişiye aylık ödeme bin 460 liraya çıktı. Bu yıl destek 8 milyar lirayı bulacak.
Hükümet; engelli, yaşlı, muhtaç kişilere çeşitli destekler sağlıyor. Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 550 bin kişiye evde bakım desteği verirken, engelli annelerine erken emeklilik imkanı sunuyor.
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